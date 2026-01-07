Crans Montana la denuncia della famiglia di Emanuele Galeppini | Corpo senza ustioni vogliamo la verità

La famiglia di Emanuele Galeppini ha richiesto chiarezza sulla vicenda di Crans-Montana, evidenziando che il corpo del ragazzo di 16 anni non presenta ustioni. La camera ardente è stata aperta ieri a Genova, nel contesto delle indagini sulla tragedia che ha coinvolto giovani in Svizzera. La famiglia cerca risposte e verità su quanto accaduto, mantenendo alta l’attenzione sull’accaduto.

È stata aperta ieri a Genova la camera ardente per Emanuele Galeppini, il ragazzo di 16 anni rimasto ucciso nella strage di giovani di Crans-Montana. Un luogo silenzioso e carico di dolore, dove nelle ore si sono susseguite persone entrate a pregare in raccoglimento. Per la maggior parte si è trattato di infermieri e personale medico del Policlinico San Martino, struttura all’interno della quale è stata allestita la cappella dei frati Cappuccini che ha accolto l’ultimo saluto al giovane. All’ingresso della camera ardente sono state deposte numerose corone di fiori. Tra queste quelle inviate dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova, insieme ai fiori del Genoa cfc, la squadra di cui Emanuele era tifoso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

