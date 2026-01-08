Crans-Montana a Genova i funerali di Emanuele Galeppini Il vescovo | Chiediamo giustizia e verità

A Genova si sono tenuti i funerali di Emanuele Galeppini, tra le vittime italiane dell’incidente di Crans-Montana. La chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse ha accolto il feretro del diciassettenne, mentre il vescovo ha richiamato alla richiesta di giustizia e verità. Un momento di commozione e riflessione per la comunità, che si stringe attorno alla famiglia e ai ricordi del giovane.

È arrivato in questi minuti nella chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse a Genova il feretro di Emanuele Galeppini, diciassettenne tra le vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. All’arrivo per le esequie la benedizione dell’arcivescovo di Genova. Chiesa gremita tra familiari e amici stretti del ragazzo, il feretro sull’altare della chiesa è coperto da un cuscino di rose candide. Avvocati preparano richiesta risarcimento a Comune. L’avvocato ginevrino Romain Jordan che rappresenta oltre 20 delle famiglie vittime dell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera, intende presentare una richiesta di risarcimento danni contro il Comune. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, a Genova i funerali di Emanuele Galeppini. Il vescovo: “Chiediamo giustizia e verità” Leggi anche: Crans-Montana: giovedì i funerali di Emanuele Galeppini Leggi anche: Crans-Montana, a Boccadasse i funerali di Emanuele Galeppini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. “Sete di verità e giustizia”. A Bologna, Roma, Milano, Genova e Lugano i funerali delle vittime…; Crans-Montana, a Boccadasse i funerali di Emanuele Galeppini; Strage di Crans Montana, oggi il funerale di Emanuele Galeppini; Crans-Montana, domani a Genova i funerali di Galeppini. Crans Montana, il funerale di Emanuele Galeppini a Genova: rose bianche e il ricordo degli amici. I dubbi sulla morte: «Sul corpo nessuna ustione» - L'ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il campione di golf di 16 anni morto nella strage di Crans- ilmessaggero.it

