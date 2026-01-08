Frattesi al Galatasaray trattativa inceppata | ecco il motivo secondo Romano

La trattativa tra Davide Frattesi e il Galatasaray si è temporaneamente fermata, come spiegato da Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, le motivazioni alla base di questa interruzione sono legate a questioni di natura tecnica e di mercato, che hanno rallentato le negoziazioni. La situazione resta in evoluzione, mentre l’Inter valuta le prossime mosse in un contesto di mercato ancora aperto.

Il dossier Davide Frattesi continua a tenere banco nel mercato invernale dell’Inter. A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano nel suo ultimo intervento su YouTube, chiarendo perché la pista che porta al Galatasaray si sia improvvisamente raffreddata. L’operazione, spiega Romano, era partita con basi molto solide: un’operazione complessiva da circa 35 milioni di euro, strutturata come prestito con obbligo di riscatto praticamente automatico, legato a un numero minimo di presenze davvero ridotto. Questa era la linea tracciata dall’Inter. Il Galatasaray, però, ha successivamente chiesto di rivedere le condizioni, alzando sensibilmente la soglia delle presenze necessarie per far scattare l’obbligo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Frattesi al Galatsaray, trattativa inceppata: ecco il motivo secondo Romano Leggi anche: Juventus, Romano “Frattesi verso il Galatasaray” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Accomando: Frattesi-Galatasaray, trattativa spedita. Romano: “Inter-Galatsaray, trattativa inceppata per Frattesi: il motivo. E sulla Juventus…” - Il futuro di Davide Frattesi resta un argomento caldo in casa Inter in questo mercato di gennaio. msn.com Addio Frattesi, accordo tra Inter e Galatasaray ancora lontano: cosa impedisce la chiusura - Nonostante l'accelerata delle scorse ore, manca ancora l'intesa tra Galatasaray e Inter per il trasferimento di Davide Frattesi. spaziointer.it

