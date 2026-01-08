Frattesi al Galatsaray trattativa inceppata | ecco il motivo secondo Romano
Il trasferimento di Davide Frattesi al Galatasaray si è complicato, come spiegato da Fabrizio Romano. La trattativa tra l’Inter e il club turco ha subito un’accelerazione, ma ora sembra essersi arenata. Romano analizza le ragioni di questo rallentamento, offrendo un quadro chiaro sulla situazione attuale, che resta ancora da definire nel mercato invernale.
Il dossier Davide Frattesi continua a tenere banco nel mercato invernale dell’Inter. A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano nel suo ultimo intervento su YouTube, chiarendo perché la pista che porta al Galatasaray si sia improvvisamente raffreddata. L’operazione, spiega Romano, era partita con basi molto solide: un’operazione complessiva da circa 35 milioni di euro, strutturata come prestito con obbligo di riscatto praticamente automatico, legato a un numero minimo di presenze davvero ridotto. Questa era la linea tracciata dall’Inter. Il Galatasaray, però, ha successivamente chiesto di rivedere le condizioni, alzando sensibilmente la soglia delle presenze necessarie per far scattare l’obbligo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
