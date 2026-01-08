Frattesi al Galatsaray trattativa inceppata | ecco il motivo secondo Romano

Il trasferimento di Davide Frattesi al Galatasaray si è complicato, come spiegato da Fabrizio Romano. La trattativa tra l’Inter e il club turco ha subito un’accelerazione, ma ora sembra essersi arenata. Romano analizza le ragioni di questo rallentamento, offrendo un quadro chiaro sulla situazione attuale, che resta ancora da definire nel mercato invernale.

Moretto: "Frattesi apre al Galatasaray, trattativa in corso. Le cifre e novità formula"

Romano: "Inter-Galatsaray, trattativa inceppata per Frattesi: il motivo. E sulla Juventus…"

Romano - Frattesi-Galatasaray è una trattativa partita forte, ma si è incagliata su un punto: era nata come un'operazione con un pacchetto da 35 milioni di euro tra prestito e obbligo, con un obbligo di riscatto molto facile: 4 presenze. Questa era l'idea dell'Inter.

