Juventus Romano Frattesi verso il Galatasaray
Fabrizio Romano ha aggiornato sulla trattativa tra la Juventus e Davide Frattesi. Secondo le ultime notizie condivise sul suo canale YouTube, il centrocampista potrebbe trasferirsi al Galatasaray, segnando un cambiamento importante nel mercato estivo. Restano da definire alcuni dettagli, ma l’operazione sembra essere in via di sviluppo.
Fabrizio Romano sulla situazione di Davide Frattesi Fabrizio Romano, sul suo canale YT, ha parlato della situazione relativa alla trattativa della Juventus per Davide Frattesi. Secondo Romano, la Juventus sarebbe una destinazione gradita al giocatore, e il rapporto ottimo tra Frattesi e Spalletti è noto. Nonostante ciò, la Juventus sta cercando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Mercato Juve h24 - Contatto tra la Juventus e Chiesa. Interessa Sorloth. Bianconeri su Schlager e Timber. Frattesi solo con una super offerta. Fiorentina su Miretti. Dzeko ... - Fabrizio Romano, tramite X, ha rivelato che la Juventus ha avuto un contatto per Federico Chiesa: "La Juventus ha contattato formalmente Federico Chiesa ... tuttojuve.com
Chiesa apre alla Juventus! Romano: "Tutto dipende dal Liverpool" - Federico Chiesa è uno dei nomi che il Napoli tiene in considerazione in questo mercato di gennaio in cui servirà un rinforzo in avanti. tuttonapoli.net
Romano: “Ecco cosa blocca l’operazione tra Inter e Juventus per Frattesi” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra Inter e Juventus per Davide Frattesi, le parti sembra in un vicolo cieco e per questo motivo il Galatasaray spinge per arrivare ... tuttojuve.com
? OFFERTA FRATTESI… CON 4 AFFARI! CANCELO, MENDES SI ATTIVA. CRISTANTE, ASLLANI, MANCINI…
La Juventus cerca un vice Yildiz e secondo Fabrizio Romano starebbe prendendo quota la clamorosa ipotesi del ritorno di Chiesa: già avviati i contatti tra le parti - facebook.com facebook
Come riportato da Fabrizio Romano, la #Juventus ha contattato formalmente il Liverpool per Federico #Chiesa Che ne pensate di un suo ritorno in bianconero Ci puntereste all'asta invernale x.com
