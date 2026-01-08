Frana sulla Statale dell’Abetone e del Brennero chiuso un tratto

A causa di una frana, la statale 12 “Dell’Abetone e del Brennero” è stata temporaneamente chiusa tra i km 38,600 e 40,900, in entrambe le direzioni, a Croce di Brancoli, in provincia di Lucca. L’intervento di messa in sicurezza è in corso e si prevedono possibili disagi alla viabilità fino al ripristino del tratto. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Lucca, 7 gennaio 2026 – A causa di una frana, è stato chiuso nel pomeriggio di oggi, 7 gennaio, un tratto della strada statale 12 "Dell'Abetone e del Brennero", dal km 38,600 al km 40,900 e in entrambe le direzioni, in località Croce di Brancoli, in provincia di Lucca. È stato disposto un percorso alternativo che prevede l'attraversamento della strada provinciale 20. Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Strada statale chiusa per una frana - LUCCA: Stop al transito in un tratto della strada statale 12 Dell’Abetone e del Brennero. toscanamedianews.it

Un’altra frana sul Brennero: viabilità interrotta a Croce di Brancoli - Sul posto sono presenti le squadre Anas per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. luccaindiretta.it

