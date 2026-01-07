Frana sulla statale dell’Abetone e del Brennero | tratto chiuso alla Croce di Brancoli
Una frana ha interessato la statale dell’Abetone e del Brennero, determinando la chiusura del tratto tra il km 38,600 e il km 40,900 in località Croce di Brancoli, provincia di Lucca. La strada è interdetta alla circolazione in entrambe le direzioni fino a nuovo avviso. La situazione richiede attenzione e aggiornamenti da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza degli utenti.
L'articolo proviene da Firenze Post.
