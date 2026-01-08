Forbidden Fruit anticipazioni | Erim muore? Cosa accade a Mustafa
In Forbidden Fruit Erim si ritrova a lottare tra la vita e la morte. Questo accade per colpa di Mustafa, il quale ormai messo alle strette dallo strozzino cerca di trovare una soluzione per salvarsi la pelle. Nel frattempo, Ender si allea con lui, sempre pronta a cercare di rovinare le vite a Yildiz e Zeynep. Questa fase della trama prende, appunto, inizio quando la dark lady decide di rivelare alla sua ex assistente che Mustafa in realtà non è il padre biologico di sua sorella. Invece, a dire questa sconvolgente verità a Zeynep è lo stesso Mustafa, che poi spara per errore a Erim! Anticipazioni Forbidden Fruit: Erim viene salvato da Kaya. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
FORBIDDEN FRUIT: Erim in Fin di Vita! La Vendetta di Mustafa e il Segreto di Ender (4-10 Gen)
