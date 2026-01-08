In Forbidden Fruit Erim si ritrova a lottare tra la vita e la morte. Questo accade per colpa di Mustafa, il quale ormai messo alle strette dallo strozzino cerca di trovare una soluzione per salvarsi la pelle. Nel frattempo, Ender si allea con lui, sempre pronta a cercare di rovinare le vite a Yildiz e Zeynep. Questa fase della trama prende, appunto, inizio quando la dark lady decide di rivelare alla sua ex assistente che Mustafa in realtà non è il padre biologico di sua sorella. Invece, a dire questa sconvolgente verità a Zeynep è lo stesso Mustafa, che poi spara per errore a Erim! Anticipazioni Forbidden Fruit: Erim viene salvato da Kaya. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Forbidden Fruit anticipazioni: Erim muore? Cosa accade a Mustafa

Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni dal 4 al 10 gennaio 2026: Erim viene ferito da Mustafa

Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 8 gennaio: Erim in fin di vita a causa di Mustafa, tutti contro Yildiz

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Forbidden Fruit 2, anticipazioni 5 gennaio: Kaya è il padre di Erim?; Forbidden Fruit, anticipazioni 8 gennaio: Erim in fin di vita a causa di Mustafa, tutti contro Yildiz; Forbidden Fruit, anticipazioni delle puntate dal 5 al 10 gennaio; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 4 al 10 gennaio 2026.

Forbidden Fruit Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 8 gennaio 2026: Erim in punto di morte! - in onda l'8 gennaio 2026 su Canale 5 rivelano che qualcuno ha sparato a Erim, e ora la sua vita è appesa a u ... msn.com