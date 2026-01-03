Forbidden Fruit anticipazioni dal 4 al 10 gennaio 2026 | Erim viene ferito da Mustafa

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 4 al 10 gennaio 2026. Durante le puntate, Erim Argun subisce un incidente che lo porta in ospedale: viene accidentalmente ferito con una pistola da Mustafa, padre di Yildiz. Il ragazzo viene operato d’urgenza, segnando un momento cruciale nella trama della serie.

© US Mediaset Grosso pericolo per Erim Argun nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Il ragazzino viene infatti ferito accidentalmente con un colpo di pistola da Mustafa, il padre di Yildiz, e viene portato d’urgenza in ospedale, dove viene sottoposto ad un’operazione. Un evento che incrina ancora di più il rapporto matrimoniale sempre più in bilico tra Yildiz e Halit. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 la domenica alle 14.30, il lunedì e da mercoledì e venerdì alle 14.15, giovedì sera in prime time e il sabato alle 14.45. E’ possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

