Forbidden Fruit anticipazioni 8 gennaio | Erim in fin di vita a causa di Mustafa tutti contro Yildiz

Nella puntata di Forbidden Fruit del 8 gennaio, Erim si trova in gravi condizioni a causa di Mustafa, mentre Yildiz si trova al centro di tensioni crescenti. La serie turca continuerà su Canale 5 con due appuntamenti, offrendo agli spettatori nuovi sviluppi sulla trama e sui personaggi. Ecco le anticipazioni per prepararsi a un episodio ricco di colpi di scena.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda con un doppio appuntamento su Canale 5 Domani Forbidden Fruit arriva su Canale 5 in doppia versione: prima alle 14.15, poi in prima serata intorno alle 22.00 circa. I fan della dizi dunque, con la seconda stagione ormai in dirittura di arrivo, assisteranno a una serie di episodi che daranno una svolta alla trama. In particolare, Yildiz si ritroverà tutti gli Argun contro per colpa di Mustafa, che metterà a repentaglio la vita di Erim. Vediamo dunque più nel dettaglio succederà. Dov'eravamo rimasti Alihan e Zeynep hanno rimandato la luna di miele per potersi godere la nuova casa, ma la serenità della coppia è stata presto turbata .

