Nell' auto sospetta trio di truffatori noti per la tecnica dell' abbraccio | scatta l' inseguimento
Sono stati intercettati in Viale XIII Luglio, a Fabriano, a bordo di un’utilitaria. Si tratta di tre cittadini comunitari, due donne e un uomo, già noti per furti e raggiri ai danni di anziani. Secondo la polizia il trio si trovava in città senza un motivo credibile e con un passato carico di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Scopri altri approfondimenti
?Dalla Toscana - Muore carbonizzato nell’auto finita in un burrone - facebook.com Vai su Facebook
Lillo si trovava nell'auto del suo proprietario quando il mezzo è stato rubato. Un dramma per lui che si è subito attivato: grazie all'egregio lavoro della @poliziadistato è riuscito a recuperare prima l’auto e poi, dopo varie peripezie, il #cane! - X Vai su X
Fabriano, auto sospetta: tre pregiudicati invitati dai poliziotti a lasciare la città - A bordo due donne e un uomo residenti fuori città: una ha precedenti per furti messi a segno con la tecnica dell'abbraccio in danno di persone anziane. Scrive msn.com
Furti: auto sospetta inseguita dai carabinieri - Nella zona c’è allarme da tempo, specie nei fine settimana, per i furti con scasso alle automobili ... Secondo ilrestodelcarlino.it