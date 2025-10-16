Nell' auto sospetta trio di truffatori noti per la tecnica dell' abbraccio | scatta l' inseguimento

Sono stati intercettati in Viale XIII Luglio, a Fabriano, a bordo di un’utilitaria. Si tratta di tre cittadini comunitari, due donne e un uomo, già noti per furti e raggiri ai danni di anziani. Secondo la polizia il trio si trovava in città senza un motivo credibile e con un passato carico di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

nell auto sospetta trioFabriano, auto sospetta: tre pregiudicati invitati dai poliziotti a lasciare la città - A bordo due donne e un uomo residenti fuori città: una ha precedenti per furti messi a segno con la tecnica dell'abbraccio in danno di persone anziane. Scrive msn.com

Furti: auto sospetta inseguita dai carabinieri - Nella zona c’è allarme da tempo, specie nei fine settimana, per i furti con scasso alle automobili ... Secondo ilrestodelcarlino.it

