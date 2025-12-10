L’auto sospetta l’inseguimento a folle velocità violenti speronamenti all’auto dei vigili | tre feriti
Un inseguimento ad alta velocità si è concluso con arresto e tre feriti a Rimini. La fuga, iniziata durante un controllo contro i furti, ha coinvolto un’auto sospetta che ha speronato i veicoli delle forze dell’ordine, scatenando un episodio di estrema violenza.
Rimini, 10 dicembre 2025 – Un inseguimento ad alta pericolosità, conclusosi con violenti speronamenti, ha portato ieri sera all’arresto di un uomo di 46 anni, fermato dalla Polizia locale di Rimini dopo una fuga iniziata a San Lorenzo in Correggiano durante un controllo mirato contro i furti. L’auto sospetta, la fuga a tutta velocità, gli speronamenti . Gli agenti in borghese del Nucleo sicurezza urbana avevano notato un’auto sospetta parcheggiata nella zona. Quando si sono avvicinati per verificare la situazione, il conducente ha ingranato la retromarcia ed è fuggito a tutta velocità. Ne è nato un inseguimento che si è sviluppato lungo varie strade del quartiere, con l’uomo alla guida di un’Audi bianca che ha tentato più volte di speronare l’auto civetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Furto in una casa isolata di Neviano Arduini: un uomo ha forzato l’ingresso e rubato 15 orologi di grande valore, ripreso dalle telecamere e notato dai residenti a bordo di un’auto sospetta. Le indagini, supportate dalle impronte trovate su un piede di porco ana - facebook.com Vai su Facebook
Inseguimento nella Cerca tra Paullo e Settala: arrestato un 37enne ricercato da quasi due mesi I carabinieri lo hanno intercettato a bordo di un’auto sospetta. Il fermo è avvenuto dopo un inseguimento a piedi di circa mezzo chilometro #Cronaca Vai su X
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it