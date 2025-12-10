L’auto sospetta l’inseguimento a folle velocità violenti speronamenti all’auto dei vigili | tre feriti

Un inseguimento ad alta velocità si è concluso con arresto e tre feriti a Rimini. La fuga, iniziata durante un controllo contro i furti, ha coinvolto un’auto sospetta che ha speronato i veicoli delle forze dell’ordine, scatenando un episodio di estrema violenza.

Rimini, 10 dicembre 2025 – Un inseguimento ad alta pericolosità, conclusosi con violenti speronamenti, ha portato ieri sera all'arresto di un uomo di 46 anni, fermato dalla Polizia locale di Rimini dopo una fuga iniziata a San Lorenzo in Correggiano durante un controllo mirato contro i furti. L'auto sospetta, la fuga a tutta velocità, gli speronamenti . Gli agenti in borghese del Nucleo sicurezza urbana avevano notato un'auto sospetta parcheggiata nella zona. Quando si sono avvicinati per verificare la situazione, il conducente ha ingranato la retromarcia ed è fuggito a tutta velocità. Ne è nato un inseguimento che si è sviluppato lungo varie strade del quartiere, con l'uomo alla guida di un'Audi bianca che ha tentato più volte di speronare l'auto civetta.

