La Fiorentina si muove nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Dopo aver già concluso alcune operazioni, i viola sono vicini a definire il secondo acquisto della sessione. Nel frattempo, il Bologna riceve una visita da Goretti, segnando un’attività intensa nel panorama delle trattative in questa fase della stagione.

Firenze, 8 gennaio 2026 - La Fiorentina accelera sul mercato invernale e si avvicina a quello che potrebbe essere il secondo innesto della sessione. In cima alla lista c’è Marco Brescianini, profilo ritenuto ideale per ampliare le soluzioni a centrocampo a disposizione di Paolo Vanoli. I contatti intensificati nei giorni dell’Epifania hanno trovato riscontri positivi anche nelle ultime ore: il giocatore ha espresso apertura totale al trasferimento in viola e il club toscano ha avviato una trattativa concreta con l’Atalanta. La formula allo studio prevede un prestito con esborso iniziale e obbligo di riscatto legato alla permanenza in Serie A: circa 3 milioni subito, con altri 10 da versare al verificarsi della condizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Brescianini vicino. Goretti bussa in casa del Bologna

Leggi anche: Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Brescianini ai dettagli. Goretti guarda anche in B

Leggi anche: Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Spunta Ngonge, si tratta per Brescianini e Dominguez

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Brescianini ai dettagli. Goretti guarda anche in B; Fiorentina, il colpo di mezzanotte - spunta Ngonge, si tratta per Brescianini e Dominguez; Lazio-Fiorentina 0-0: viola in affanno, biancocelesti vicini al gol / Diretta; Fiorentina, “Il colpo di mezzanotte” - Paratici pronto a pescare dalla Juve. Piace Baldanzi.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Brescianini ai dettagli. Goretti guarda anche in B - Il centrocampista dell'Atalanta è vicinissimo alla Fiorentina: lui ha già dato l'ok, manca solo l'accordo definitivo con il club bergamasco ... msn.com