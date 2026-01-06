Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Spunta Ngonge si tratta per Brescianini e Dominguez

La Fiorentina avvia una nuova settimana di mercato con alcune novità. Si parla di un possibile arrivo di Ngonge, mentre sono in fase di definizione gli accordi con Brescianini e Dominguez. La società toscana monitora attentamente le opportunità sul mercato, mantenendo un approccio cauto e razionale in vista delle prossime mosse. Firenze, 6 gennaio 2026.

Firenze, 6 gennaio 2026 - E' iniziata una nuova settimana di mercato in casa Fiorentina. Anche se probabilmente con propositi diversi rispetto a quello che era stato ipotizzato nei giorni scorsi. Dalle dichiarazioni di Vanoli post Cremonese è emersa infatti una linea improntata alla cautela. Il tecnico ha spiegato di aver già avuto un confronto con la società, sottolineando però le incognite del mercato di gennaio. La priorità è inserire profili realmente motivati, evitando interventi affrettati che possano compromettere gli equilibri del gruppo, soprattutto ora che alcuni giocatori stanno trovando la condizione migliore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

