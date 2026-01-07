Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Brescianini ai dettagli Goretti guarda anche in B
La Fiorentina si appresta a concludere un’altra operazione nel mercato di gennaio. Con attenzione ai dettagli, il club lavora per rafforzare la rosa, anche considerando possibili interventi in Serie B. Goretti monitora attentamente le opportunità, mentre Brescianini si inserisce nel focus delle trattative. La campagna di mercato prosegue con obiettivi precisi, in un contesto di strategia e pianificazione per la seconda metà della stagione.
Firenze, 7 gennaio 2026 - La Fiorentina si prepara a chiudere un’altra operazione in questa sessione di mercato. Dopo l’arrivo di Manor Solomon, il prossimo innesto dovrebbe riguardare il centrocampo e il nome in cima alla lista è quello di Marco Brescianini. Le ultime ore, complice anche la giornata dell’Epifania, hanno segnato un’accelerazione importante: l’intesa non è ancora formalmente chiusa, ma restano soltanto alcuni dettagli burocratici che difficilmente faranno saltare un affare impostato da tempo. Il calciatore ha già dato il suo ok alla destinazione viola. Brescianini arriverà dall’Atalanta con la formula del prestito, accompagnato da un obbligo di riscatto legato alla permanenza in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
