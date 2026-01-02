Percorsi quadriennali 2026 27 ecco quelli già autorizzati in Emilia Romagna

L'USR Emilia Romagna ha reso pubblico l'elenco dei Percorsi quadriennali autorizzati per l'anno scolastico 2026/27. Tale documento potrà essere aggiornato con eventuali nuove candidature presentate entro il 22 dicembre 2025, garantendo un quadro sempre aggiornato delle opportunità disponibili nella regione.

L'USR Emilia Romagna ha pubblicato l'elenco dei Percorsi quadriennali già autorizzati. Questo primo file potrà essere integrato con eventuali nuove candidature pervenute entro il 22 dicembre 2025. L'articolo Percorsi quadriennali 202627, ecco quelli già autorizzati in Emilia Romagna . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

