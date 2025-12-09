Iscrizioni scuola 2026-27 la lettera del ministro Valditara alle famiglie | dati su orientamento filiera tecnologico-professionale e sbocchi lavorativi dei diplomati

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inviato una lettera alle famiglie in vista delle iscrizioni per l'anno scolastico 20262027.

Iscrizioni scuole superiori 2026/27, il Ministero: servono 160mila diplomati tecnici l’anno ma ne escono 153mila. Rischio 110mila posti vacanti e 60mila liceali disoccupati - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inviato una lettera alle famiglie degli studenti in vista delle iscrizioni per l'anno scolastico 2026/2027, allegando i dati sui profil ... Come scrive orizzontescuola.it