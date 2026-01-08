Fiera di San Ciriaco 2026 cambia il percorso nel cuore della città | le nuove location

La Fiera di San Ciriaco 2026 ad Ancona presenta un nuovo percorso nel centro cittadino. Le esposizioni si svolgeranno tra via XXIX Settembre, piazza Kennedy, corso Stamira, piazza Stamira, piazza Cavour e viale della Vittoria, offrendo ai visitatori un itinerario rinnovato nel cuore della città. Questa modifica mira a migliorare l’esperienza e la fruibilità dell’evento, mantenendo la tradizione e valorizzando gli spazi urbani.

ANCONA – La Fiera di San Ciriaco 2026 si svolgerà tra via XXIX Settembre, piazza Kennedy, corso Stamira e piazza Stamira, piazza Cavour e viale della Vittoria. La delibera, che sancisce il cambio del luogo in cui si terrà la manifestazione rispetto agli ultimi anni, è stata presentata in Giunta.

