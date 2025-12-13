Torna la Fiera di Santa Lucia con oltre 350 bancarelle nel cuore della città?

La Fiera di Santa Lucia torna nel centro storico, portando con sé oltre 350 bancarelle e migliaia di visitatori. L’evento, in programma per il fine settimana del 13 e 14 dicembre, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, offrendo un’opportunità di shopping e socializzazione in un’atmosfera festosa e tradizionale.

L'ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA FA 1363

