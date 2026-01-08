Caso Aurora Livoli legale Valdez Velazco | Ha confessato omicidio

Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57enne peruviano detenuto per tentata rapina, ha ammesso di aver abusato e ucciso Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata morta a Milano nel dicembre scorso. La confessione, resa in presenza del legale, rappresenta un importante passo nel procedimento giudiziario. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessione sulla sicurezza e sulla tutela delle vittime.

(Adnkronos) – Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni in carcere per una tentata rapina, ha confessato di aver abusato sessualmente e ucciso Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile condominiale di via Paruta a Milano la mattina del 29 dicembre. "In un quadro meramente indiziario c'è stata un'ammissione del mio .

Omicidio di Aurora Livoli, davanti al giudice Velazco confessa anche gli abusi - Finito nel carcere di San Vittore l'interrogatorio dell'uomo di 57 anni arrestato per la morte della 19enne, trovata nel cortile di un condominio alla periferia di Milano ... rainews.it

Caso Aurora Livoli, legale Valdez Velazco: "Ha confessato omicidio" - Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni in carcere per una tentata rapina, ha confessato di aver abusato sessualmente e ucciso Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un ... msn.com

C’è un indagato per il caso di Aurora Livoli, la 19enne della provincia di Latina trovata morta a Milano x.com

