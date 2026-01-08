Davide Frattesi, centrocampista di esperienza, potrebbe presto cambiare maglia tra Inter e Juventus, entrambi interessati a un suo trasferimento in prestito. La sua disponibilità e prontità sul campo rendono questa operazione un’opportunità concreta per i club di Serie A. Restano da definire i dettagli, ma l'attenzione si concentra sul possibile accordo che potrebbe rafforzare le rispettive rose per la stagione in corso.

Giocatore esperto e pronto subito: ecco la svolta a destra Inter e Juve, affare in vista? Occhio sempre a Davide Frattesi. Lo vuole Spalletti e lui continua ad aspettare i bianconeri, pur avendo aperto al Galatasaray. I turchi, però, non hanno ancora messo sul tavolo la formula gradita ai nerazzurri, ovvero il prestito con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda le cifre, invece, più o meno già ci siamo: 5+30 milioni. Dall’Inter alla Juve in prestito con il via libera del giocatore: i dettagli (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Juve c’è, pure perché i rapporti con l’agente Riso sono eccellenti e soprattutto costanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Fattore Mondiale: dall’Inter alla Juve in prestito, via libera del giocatore

Leggi anche: Gol Sebastiano Esposito, l’attaccante del Cagliari in prestito dall’Inter punisce la Juve: che azione di Palestra!

Leggi anche: Calciomercato Cagliari, Angelozzi ha messo nel mirino un giocatore del Napoli per rinforzare la difesa: possibile via libera al prestito

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Frattesi, c’è solo la Juve: no secco al Fenerbahçe, la cifra che chiede l’Inter e il fattore tempo - Il club turco ha provato a inserirsi nella trattativa per l’azzurro ma l’opzione non convince il calciatore. tuttosport.com