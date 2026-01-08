Fastweb+Vodafone e Tim insieme per il 5G | accordo sul RAN sharing piano da 15.500 siti entro il 2028

Fastweb, Vodafone e Tim hanno annunciato un accordo strategico per condividere le infrastrutture RAN, al fine di sviluppare e potenziare le reti 5G in Italia. L'iniziativa prevede un piano di circa 15.500 siti entro il 2028, con l’obiettivo di migliorare la copertura e l’efficienza delle reti mobili nel Paese. Questa collaborazione rappresenta un passo importante verso una diffusione più capillare del 5G italiano.

Fastweb+Vodafone e Tim avviano una cooperazione strategica per lo sviluppo delle reti mobili attraverso un modello di Radio Access Network (RAN) sharing, con l’obiettivo di accelerare la diffusione del 5G sul territorio nazionale. L’intesa, annunciata con una nota congiunta, è subordinata al via libera delle autorità competenti: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), Antitrust e Agcom. Il progetto prevede che ciascun operatore sviluppi la propria rete in 10 regioni, realizzando complessivamente circa 15.500 siti entro la fine del 2028. Grazie al modello di condivisione, ogni azienda potrà utilizzare anche l’infrastruttura dell’altra, evitando duplicazioni infrastrutturali e rendendo più efficiente l’espansione della copertura. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

