Tim il titolo corre dopo l’accordo sul 5G con Fastweb+Vodafone

Tim registra un rialzo in Borsa in seguito all’accordo con Fastweb e Vodafone, finalizzato a potenziare le reti 5G tramite il modello di Radio Access Network sharing. Questa collaborazione mira a favorire un miglioramento delle infrastrutture e a accelerare la diffusione della tecnologia 5G, contribuendo alla crescita del settore delle telecomunicazioni in Italia.

Tim corre in Borsa dopo l’annuncio della cooperazione con Fastweb+Vodafone per sviluppare le reti attraverso un modello di Radio Access Network (Ran) sharing e accelerare la diffusione del 5G. A Piazza Affari il titolo guadagna il 5,8 per cento a 0,55 euro, ai massimi da gennaio 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

