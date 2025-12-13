Famiglia nel bosco la tutrice dei tre bimbi | Non sanno leggere la figlia maggiore sa scrivere solo il suo nome

Una famiglia nel bosco di Chieti, composta da tre bambini, si trova ora in una casa famiglia, lontana dal luogo in cui sono cresciuti. La tutrice rivela che i bambini non sanno leggere e che la figlia maggiore conosce solo il suo nome, evidenziando le difficoltà che affrontano e il percorso di recupero necessario.

Ancora lontano il rientro a casa dei tre bimbi cresciuti nel bosco di Chieti e ora affidati a una casa famiglia. La tutrice che li segue ha affermato che i fratellini non saprebbero infatti leggere e che la più grande dei minori sa scrivere sotto dettatura solo il suo nome. "Relazione che redigerò sarà nell'interesse dei minori" ha sottolineato.

Allarme della tutrice sulla famiglia nel bosco: "I bambini non sanno leggere" - Mai inseriti a scuola, i tre bambini della famiglia nel bosco stanno imparando l’alfabeto, mentre proseguono i controlli sanitari. notizie.it

Ora la famiglia nel bosco dice sì alla maestra a casa (prima dell'udienza chiave) x.com

?? La famiglia del bosco torna unita: Nathan riabbraccia i figli - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, parla il Tutore dei bambini - Porta a porta 27/11/2025

