Bimbi nel bosco la tutrice sul no al ricongiungimento con genitori | Ragioniamo su possibilità di andare a scuola

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tutrice del Tribunale de L'Aquila assegnata ai tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti e ora in casa famiglia, ha fatto sapere che la volontà delle autorità è quella di ragionare con i genitori dei minori sull'obbligo scolastico previsto dal nostro Paese e sulla possibilità, quindi, di mandare i tre fratellini a scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

