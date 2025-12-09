Bimbi nel bosco la tutrice sul no al ricongiungimento con genitori | Ragioniamo su possibilità di andare a scuola
La tutrice del Tribunale de L'Aquila assegnata ai tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti e ora in casa famiglia, ha fatto sapere che la volontà delle autorità è quella di ragionare con i genitori dei minori sull'obbligo scolastico previsto dal nostro Paese e sulla possibilità, quindi, di mandare i tre fratellini a scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
I tre bimbi nel bosco tolti al padre. “Niente scuola, poca igiene, devono andare in comunità”
La madre dei bimbi nel bosco: “Sono tristi, ma non li lascio”. Il papà in lacrime: “Distrutto”
Bimbi nel bosco, si muove il Csm. Valditara: in regola con la scuola
Leggi su Tgr Abruzzo Famiglia del bosco, il viceconsole australiano incontrerà i bimbi Andrà nella casa protetta di Vasto dove vivono i tre figli di Nathan e Catherine, che vive con loro ma può incontrarli solo a orari prestabiliti - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia del bosco, il viceconsole australiano incontrerà i bimbi Vai su X
Bimbi nel bosco, la tutrice sul no al ricongiungimento con genitori: “Ragioniamo su possibilità di andare a scuola” - La tutrice del Tribunale de L'Aquila assegnata ai tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti e ora in casa famiglia, ha fatto sapere che la volontà delle ... fanpage.it scrive
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 9 dicembre 2025 tpi.it
Oceane Dodin è la prima tennista professionista su OnlyFans lapresse.it
L’affondo di Trump: “Leader europei deboli, Ucraina verso il baratro”. E incalza Kiev sulle elezioni ilfogliettone.it
Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition: elegante, prestazioni di fascia alta ed una batteria dalla lunga durata ilfattoquotidiano.it
Primario arrestato per presunta tangente, le intercettazioni: "Che c'importa dei malati..." tgcom24.mediaset.it