Fabrizio Corona La Bomba Su Marina Berlusconi | Le Forti Accuse Sul Suo Privato!

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con nuove dichiarazioni su Marina Berlusconi. Durante il suo show

Fabrizio Corona sgancia un’altra bomba su Marina Berlusconi: tra presunti amori, potere e politica. Ecco cosa ha raccontato nel suo show Falsissimo. Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, e questa volta lo fa tirando in ballo uno dei nomi più potenti e riservati d’Italia: Marina Berlusconi. Con una nuova, infuocata puntata del suo format Falsissimo, l’ex re dei paparazzi accende i riflettori su una trama che intreccia gossip, affari, e politica di altissimo livello. E lo fa come solo lui sa fare: con accuse taglienti, insinuazioni esplosive e una narrazione che fa tremare i piani alti. Corona non si limita al pettegolezzo: costruisce una vera e propria “spy story” dai toni quasi cinematografici. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Il caso Signorini travolge Mediaset: silenzi pesanti e strategie di potere. Ora il fango rischia di salire ai piani alti ·; Fabrizio Corona contro Pier Silvio e Marina Berlusconi il nuovo video sul caso Signorini.

Fabrizio Corona condannato a pagare 40mila euro di risarcimento alla giudice Marina Corti/ Ecco perché - Fabrizio Corona è stato condannato al pagamento di un risarcimento da 40mila euro alla giudice Marina Corti: ecco le motivazioni della sentenza. ilsussidiario.net

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: scoop bomba Fabrizio Corona/ “3 anni di tradimenti con una tentatrice” - Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: scoop bomba con audio di Fabrizio Corona: "Tradimento, ha una relazione segreta da tre anni" Raoul Bova e Rocio Munoz Morales perché si sono lasciati? ilsussidiario.net

Corona,cercano chi mise bomba sotto casa - Le indagini sono ancora aperte e "ci sono cose da approfondire sull'attentato del 15 agosto scorso" sotto casa di Fabrizio Corona, dove esplose una bomba carta, "perché non abbiamo ancora raggiunto ... ansa.it

Il conduttore presentandosi spontaneamente in Procura ha rigettato ogni accusa ed è passato al contrattacco, sostenendo di essere vittima di «calunnie» orchestrate principalmente da Fabrizio Corona per interessi economici x.com

Dal 9 gennaio su Netflix la docufiction su Fabrizio Corona - facebook.com facebook