Marina Berlusconi | le prime parole su Alfonso Signorini dopo le accuse di Corona
Nel numero di Chi uscito il 24 dicembre 2025, in occasione del trentesimo anniversario dello storico settimanale, Marina Berlusconi ha firmato una lunga lettera celebrativa. Un messaggio che, tra i ringraziamenti e i ricordi , è suonato come un chiaro tributo ad Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Today.it
Marina Berlusconi: “Informazione fatta con stile e correttezza. […] Dal 2006 al 2023, il settimanale ha vissuto la brillante stagione di Alfonso Signorini che 2 anni fa ha lasciato il timone al suo storico braccio destro Borgnis, conservando la direzione editoriale” # x.com
