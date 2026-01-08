Fa la comparsa nel film Vermiglio per 379 euro L’Inps gliene chiede indietro 21mila

Ha lavorato per sette giorni come comparsa nel film Vermiglio ricevendo in cambio 379 euro lordi. Ora l'INPS gli chiede di restituirne 21mila, una cifra pari a un anno di pensione. Stiamo parlando di un pensionato trentino con Quota 100 che, secondo l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

