Fa la comparsa nel film Vermiglio per 379 euro L’Inps gliene chiede indietro 21mila

Da trentotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha lavorato per sette giorni come comparsa nel film Vermiglio ricevendo in cambio 379 euro lordi. Ora l’INPS gli chiede di restituirne 21mila, una cifra pari a un anno di pensione. Stiamo parlando di un pensionato trentino con Quota 100 che, secondo l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Comparsa sul set pagata 379 euro, l’Inps ne chiede indietro oltre 21mila: pensionato fa ricorso

Leggi anche: Ha fatto la comparsa per 379 euro: ora l’Inps gli chiede indietro 21mila euro di pensione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pensionato fa la comparsa nel film «Vermiglio» premiato a Venezia e riceve 379 euro: l'Inps ne chiede 21mila; Trento, pensionato prende 379 euro come comparsa per il film Vermiglio ma l’Inps chiede 21mila euro; Pensionato fa la comparsa nel film “Vermiglio” per 379 euro, l'Inps gliene chiede 21mila: «Violato il divieto di cumulo»; Fa la comparsa nel film vincitore del Leone d'Argento a Venezia e l'Inps lo multa per 21mila euro: il motivo.

fa comparsa film vermiglioFa la comparsa nel film “Vermiglio” per 379 euro. L’Inps gliene chiede indietro 21mila - Il caso riguarda un pensionato con Quota 100 che nel 2021 ha lavorato una settimana come dipendente a tempo determinato violando – secondo l’Inps – il divieto di cumulo. trentotoday.it

fa comparsa film vermiglioPensionato fa la comparsa nel film “Vermiglio” per 379 euro, l'Inps gliene chiede 21mila: «Violato il divieto di cumulo» - Ha lavorato per sette giorni come comparsa, ha guadagnato 379 euro, l'Inps gliene ha chiesti indietro 21mila. msn.com

fa comparsa film vermiglioFa la comparsa nel film vincitore del Leone d'Argento a Venezia e l'Inps lo multa per 21mila euro: il motivo - Un anziano pensionato del Trentino si è visto recapitare una cartella dall'Inps per oltre 20. libero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.