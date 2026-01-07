Un pensionato che aveva ricevuto 379 euro per una comparsata sul set si è visto recapitare dall'Inps una richiesta di rimborso superiore a 21.000 euro. La somma equivale a circa un anno di pensione, portando alla luce questioni sulla corretta interpretazione delle norme e sui criteri di recupero delle somme. L’uomo ha deciso di presentare ricorso, contestando la cifra richiesta e avviando una procedura legale per chiarire la situazione.

Per una comparsata pagata 379 euro lordi, un pensionato si è ritrovato con una richiesta da parte dell'Inps da oltre 21mila euro: quasi un anno di assegno. Una sproporzione che, negli ultimi mesi, sta facendo discutere sempre di più tra ricorsi, sentenze e casi finiti in tribunale. Anche perché basta poco: qualche giorno di lavoro registrato nel modo “sbagliato” e il conto, improvvisamente, diventa enorme. Ecco cosa è successo. Dal set alla richiesta di restituzione. La vicenda è finita davanti al giudice del lavoro. Secondo gli atti, quei giorni sul set sono risultati come rapporto di lavoro dipendente e da lì è partita la richiesta di restituzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Comparsa sul set pagata 379 euro, l’Inps ne chiede indietro oltre 21mila: pensionato fa ricorso

Leggi anche: Pensionato prende quasi 400 euro come comparsa in un film, ma INPS ne chiede indietro 21mila: ecco perché

Leggi anche: Ha fatto la comparsa per 379 euro: ora l’Inps gli chiede indietro 21mila euro di pensione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

«Grazie ai giocatori andati in Bulgaria a fare una comparsa, chiaramente indecorosa, che evita però al Club una multa di 600,000€», dice il patron della Trapani Shark, che aggiunge: «Il tempo della verità arriverà dopo i passi che sono stati compiuti in queste - facebook.com facebook