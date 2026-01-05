Estrazioni del Lotto di lunedì 5 gennaio 2026 | la ruota di Napoli

Ecco le estrazioni del Lotto del 5 gennaio 2026 con i numeri estratti sulla ruota di Napoli. Di seguito, i numeri principali per ogni regione e la combinazione nazionale, forniti a scopo informativo e senza alcun intento predittivo.

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 10 12 51 38 50 CAGLIARI 30 52 60 89 35 FIRENZE 20 71 41 25 49 GENOVA 52 53 62 01 35 MILANO 74 22 54 37 82 NAPOLI 29 14 61 56 81 PALERMO 56 59 69 25 51 ROMA 71 04 34 06 37 TORINO 59 71 42 82 23 VENEZIA 55 71 27 36 77 NAZIONALE 82 02 51 46 77 10eLotto -.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi lunedì 5 gennaio 2026: numeri vincenti e quote - In diretta le estrazioni di oggi di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e le quote di lunedì 5 gennaio 2026: segui in tempo reale le estrazioni a partire dalle ore 20 di questa sera sulle ... msn.com

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di lunedì 5 gennaio 2026: numeri vincenti e quote in diretta - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di lunedì 5 gennaio 2026: su Leggo. msn.com

Estrazioni del 3 gennaio: tra ritardi record, terni sorprendenti e un jackpot che fa sognare! Il 42 su Firenze è il re dei ritardatari con 145 turni d’assenza Particolari terni: su Roma (36-46-66), Napoli (11-13-15) e Palermo (20-21-22) Al 10eLotto, il nu - facebook.com facebook

