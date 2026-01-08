Enough! Milano si mobilita per liberare l’Iran dagli ayatollah

Milano si unisce alla solidarietà internazionale per il popolo iraniano, impegnato nella lotta per i diritti e la libertà. Anche figure come Luca Casarini invitano alla mobilitazione, sottolineando l’importanza di sostenere chi si oppone alle ingiustizie. Un gesto collettivo per mostrare vicinanza e promuovere un cambiamento positivo, nel rispetto dei principi di pace e democrazia.

