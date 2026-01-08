Emmanuel Macron ha commentato le recenti posizioni degli Stati Uniti, sottolineando come Washington si stia allontanando da alcuni alleati e disattendendo le regole internazionali. In particolare, Macron ha criticato Donald Trump, accusandolo di voler

Gli Stati Uniti "si stanno allontanando progressivamente" da alcuni alleati e "si affrancano dalle regole internazionali ". E' durissimo l'attacco del presidente francese Emmanuel Macron all'omologo americano Donald Trump nel suo discorso annuale davanti agli ambasciatori francesi. Il capo dell'Eliseo ha evocato anche “una aggressività neocoloniale " sempre più in vigore nelle relazioni diplomatiche. "Le istanze del multilateralismo funzionano sempre meno bene. Viviamo in un mondo di grandi potenze con una vera tentazione a spartirsi il mondo ", ha detto il presidente transalpino, riferendosi ovviamente agli ultimi due eclatanti casi, l'operazione lampo militare a stelle e strisce che ha portato alla deposizione di Nicolas Maduro, dittatore del Venezuela, e alle nuove dichiarate mire della Casa Bianca sulla Groenlandia, enorme territorio "strategico" controllato politicamente e amministrativamente dalla Danimarca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Emmanuel Macron, bordate su Trump: "Vuole spartirsi il mondo"

Leggi anche: Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia un servizio militare volontario

Leggi anche: Emmanuel Macron, ecco come si è sottomesso alla Cina

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Trump, perché abbiamo bisogno della Groenlandia: la nuova sfida | Libero Quotidiano.it; Trump-Rodriguez, incontro segreto a ottobre: così inizia la fine di Maduro | Libero Quotidiano.it; Groenlandia, ecco il vero piano di Donald Trump | Libero Quotidiano.it; Venezuela, il delirio della sinistra su Meloni: Condanni attacco a Maduro | Libero Quotidiano.it.

Macron ‘risponde’ all’imitazione di Trump: “Gli Usa si allontanano dagli alleati e aggirano le regole” - Davanti agli ambasciatori francesi il presidente denuncia derive neocoloniali, difende il multilateralismo e le norme Ue sul digitale ... dire.it