Emmanuel Macron ecco come si è sottomesso alla Cina
Per la quarta volta da quando è presidente della Repubblica francese ieri Emmanuel Macron si è recato in Cina per una visita di Stato. E come ogni volta, nonostante la retorica sull’Europa e la bilancia commerciale Ue-Cina, l’inquilino dell’Eliseo si trova a Pechino, anzitutto, per fare affari a beneficio della Francia. Nella folta delegazione volata in Cina figurano una quarantina di amministratori delegati delle grandi aziende francesi, dal campo dell’energia, del nucleare e delle auto elettriche (Edf, Orano, Veolia) al settore aeronautico (Airbus), fino all’intelligenza artificiale (Mistral AI). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
