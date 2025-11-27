Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia un servizio militare volontario

Il 27 novembre il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’introduzione di un “servizio nazionale” di dieci mesi per i giovani maggiorenni, che sarà “strettamente militare e su base volontaria”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

