Emergenza sulla Stazione spaziale la Nasa valuta il rientro anticipato di Crew-11

La Nasa sta valutando un rientro anticipato di Crew-11 dalla Stazione spaziale internazionale a causa di un problema di salute di uno degli astronauti. L’emergenza ha comportato la sospensione della passeggiata spaziale prevista e la revisione delle attività programmate. La priorità resta la sicurezza dell’equipaggio mentre si monitorano attentamente le condizioni di salute e i prossimi passi della missione.

Un problema di salute che ha colpito uno degli astronauti a bordo della Stazione spaziale internazionale ha costretto la Nasa a sospendere la passeggiata spaziale prevista per oggi e a rivedere l’intero calendario operativo della missione Crew-11. L’agenzia spaziale americana ha confermato che la situazione è sotto controllo, ma non esclude un rientro anticipato dell’equipaggio sulla Terra. Secondo quanto comunicato dalla Nasa, il problema medico si è manifestato nel pomeriggio di mercoledì all’interno del complesso orbitale. Per ragioni di riservatezza, non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’astronauta coinvolto, né sulla natura del disturbo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Emergenza sulla Stazione spaziale, la Nasa valuta il rientro anticipato di Crew-11 Leggi anche: Segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale, fermate le perdite: la NASA conferma pressione stabile Leggi anche: Un italiano sulla Luna (con un francese e un tedesco), l’annuncio dell’Agenzia spaziale europea sulla missione con la Nasa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale, fermate le perdite: la NASA conferma pressione stabile; L’astronauta Nick Hague si ritira dalla NASA; Lavori in programma nello Spazio: la ISS si rinnova con nuove “passeggiate”; The dark side of the Moon: la Nasa esplorerà il lato oscuro della Luna con la missione Artemis. Emergenza medica a bordo della ISS. La NASA rinvia la prima passeggiata spaziale del 2026 - La Nasa ha rinviato all’ultimo momento la prima passeggiata spaziale del 2026 a causa di un problema di salute che ha coinvolto un membro dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. msn.com

Problema di salute a un astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale - Un problema di salute per un astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ha costretto la Nasa a rinviare la passeggiata spaziale programmata per oggi e sta valutando un rientro ... ansa.it

Stazione Spaziale Internazionale: astronauta di Crew-11 ha un problema di salute, la missione potrebbe terminare prima - Secondo quanto riportato nelle scorse ore dalla NASA, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale un astronauta della missione Crew- hwupgrade.it

ULTIM’ORA: EMERGENZA MEDICA A BORDO DELLA STAZIONE SPAZIALE, CRESCE LA PREOCCUPAZIONE - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.