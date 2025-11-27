Un italiano sulla Luna con un francese e un tedesco l’annuncio dell’Agenzia spaziale europea sulla missione con la Nasa

Ci sarò anche un astronauta italiano fra i tre europei destinati a decollare per una prossima missione sulla Luna. Lo ha annunciato oggi il direttore dell’ Agenzia Spaziale Europa Josef Aschbacher alla Conferenza Ministeriale dell’Esa in corso a Brema, in Germania. Della spedizione faranno parte a seguito delle selezioni anche un astronauta francese ed uno tedesco. La missione dovrebbe partire nel 2026 e s’inserisce all’interno del contributo europeo al programma Artemis della Nasa, che punta a riportare l’uomo sulla Luna oltre 50 anni dopo lo storico approdo con le missioni Apollo. Il primo viaggio spaziale del programma è previsto secondo l’agenzia Usa per l’ inizio del 2026, e dovrebbe durare una decina di giorni. 🔗 Leggi su Open.online