Segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale fermate le perdite | la NASA conferma pressione stabile

La NASA ha confermato che, dopo interventi recenti, la pressione nel segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale si mantiene stabile. Questa notizia rassicura circa l’integrità della struttura e la sicurezza degli astronauti a bordo, dopo anni di perdite d’aria che avevano suscitato preoccupazioni. La corretta gestione delle riparazioni evidenzia l’efficacia delle operazioni di manutenzione e la stabilità dell’ambiente spaziale.

La capsula SpaceX Dragon CRS-33 ha acceso i motori per modificare la quota della Stazione Spaziale Internazionale - 33 (cargo) ha acceso i suoi motori Draco posizionanti nel trunk per modificare la quota della Stazione Spaziale Internazionale. hwupgrade.it

Video. Due astronauti russi e uno americano iniziano la loro missione di 8 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale - Due astronauti russi e uno americano sono entrati a far parte dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale dopo che la loro navicella Soyuz MS- it.euronews.com

Tre gameshow guidano la classifica dei tre programmi più visti in valore assoluto nella giornata di lunedì 29 dicembre 2025. #LaRuotaDellaFortuna svetta in alto, segue #Leredità nel segmento dalle 19,30 e terzo #AffariTuoi. #AscoltiTv - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.