Segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale fermate le perdite | la NASA conferma pressione stabile

Da fanpage.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La NASA ha confermato che, dopo interventi recenti, la pressione nel segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale si mantiene stabile. Questa notizia rassicura circa l’integrità della struttura e la sicurezza degli astronauti a bordo, dopo anni di perdite d’aria che avevano suscitato preoccupazioni. La corretta gestione delle riparazioni evidenzia l’efficacia delle operazioni di manutenzione e la stabilità dell’ambiente spaziale.

Dopo anni di perdite d’aria nel segmento russo della ISS, la NASA conferma che la pressione è stabile in seguito alle recenti riparazioni. “La situazione resta sotto osservazione” spiega il portavoce Josh Finch. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Un esperimento all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale rivela il potenziale cosmico del muschio

Leggi anche: Stazione Spaziale Internazionale al massimo della capacità: gli otto porti di attracco sono tutti occupati

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Russia annuncia il riutilizzo dei moduli ISS per una nuova stazione orbitale nel 2030.

segmento russo stazione spazialeSegmento russo della Stazione Spaziale Internazionale, fermate le perdite: la NASA conferma pressione stabile - Dopo anni di perdite d’aria nel segmento russo della ISS, la NASA conferma che la pressione è stabile dopo le recenti riparazioni ... fanpage.it

segmento russo stazione spazialeLa capsula SpaceX Dragon CRS-33 ha acceso i motori per modificare la quota della Stazione Spaziale Internazionale - 33 (cargo) ha acceso i suoi motori Draco posizionanti nel trunk per modificare la quota della Stazione Spaziale Internazionale. hwupgrade.it

Video. Due astronauti russi e uno americano iniziano la loro missione di 8 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale - Due astronauti russi e uno americano sono entrati a far parte dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale dopo che la loro navicella Soyuz MS- it.euronews.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.