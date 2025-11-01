Vivono nei boschi a Vasto senza acqua ed energia elettrica | perché rischiano di perdere i figli

Il pm ha chiesto la sospensione o la limitazione della responsabilità genitoriale. Una casa di legno tra gli alberi, lontano dalle scuole, dagli ospedali, dai rumori della città. Per alcuni è libertà, per altri abbandono. In mezzo, tre bambini: una bambina di otto anni e due gemelli di sei. Cresciuti in un bosco del Vastese, provincia di Chieti, da genitori che hanno scelto di fuggire dalla società “avvelenata”, come la definiscono loro. Ma il sogno si è incrinato il 23 settembre 2024, quando l’intera famiglia è finita in ospedale dopo aver mangiato funghi raccolti nel bosco, praticamente nel giardino di casa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Vivono nei boschi a Vasto senza acqua ed energia elettrica: perché rischiano di perdere i figli

