Paternò doppio intervento dei Carabinieri | minorenne alla guida senza patente e furto di energia elettrica

ABBONATI A DAYITALIANEWS I Carabinieri della Compagnia di Paternò sono stati impegnati in due distinte operazioni nel giro di poche ore, facendo emergere gravi irregolarità sia in ambito stradale che penale. Minorenne alla guida di uno scooter già sequestrato. Durante un controllo in via Baratta, una pattuglia ha fermato un ciclomotore condotto da un ragazzo di 14 anni, residente a Paternò. Dagli accertamenti è emerso che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida. Ancora più grave il fatto che lo scooter risultasse sottoposto a sequestro amministrativo dallo scorso mese di giugno, poiché privo di copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Paternò, doppio intervento dei Carabinieri: minorenne alla guida senza patente e furto di energia elettrica

