Sollicciano la denuncia | Piove su detenuti e agenti situazione inaccettabile

Firenzetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piove su Sollicciano. Piove sui detenuti che aspettano una risposta e chiedono dignità. Piove sui corpi provati dalla sofferenza, dai morsi delle cimici, dagli atti di autolesionismo. Piove sugli agenti di polizia penitenziaria che si organizzano con i secchi per raccogliere l’acqua piovana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

