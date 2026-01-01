Incendio in carcere a Sollicciano 26 evacuati Vigili del fuoco nelle celle per soccorrere i detenuti

A Sollicciano, Firenze, si è verificato un principio d’incendio nel carcere, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Circa 26 detenuti sono stati evacuati per motivi di sicurezza. L’incidente è stato segnalato alle 7:20 e le squadre di soccorso sono intervenute prontamente nelle celle per garantire l’assistenza ai detenuti coinvolti. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o eventuali conseguenze.

Firenze, 1 gennaio 2026 – Paura in carcere a Sollicciano per un principio d' incendio. L'allarme è scattato intorno alle 7,20: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, della sede centrale e del distaccamento di San Casciano. Il principio di incendio è scoppiato all'interno di un padiglione che è stato invaso dai fumi della combustione. Sul posto sono state inviate tre squadre, un'autoscala, un'autobotte e un carro aria. I vigili del fuoco e gli agenti della polizia penitenziaria sono entrati nelle varie celle facendo indossare ai detenuti le maschere collegate all'autoprotettore per consentire la respirazione, portandoli poi in una zona sicura.

