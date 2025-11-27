Aeroporto Umbria respinta la proposta di Ryanair | Rotte non convenienti

Un'opportunità di sviluppo per l'aeroporto internazionale dell'Umbria o una proposta troppo onerosa e poco vantaggiosa? Attorno a questa domanda si è consumato oggi in consiglio regionale un duro scontro politico, a seguito di un'interrogazione del consigliere della Lega, Enrico Melasecche, sulla.

© Perugiatoday.it - Aeroporto Umbria, respinta la proposta di Ryanair: "Rotte non convenienti"

