Aeroporto Umbria respinta la proposta di Ryanair | Rotte non convenienti
Un'opportunità di sviluppo per l'aeroporto internazionale dell'Umbria o una proposta troppo onerosa e poco vantaggiosa? Attorno a questa domanda si è consumato oggi in consiglio regionale un duro scontro politico, a seguito di un'interrogazione del consigliere della Lega, Enrico Melasecche, sulla.
