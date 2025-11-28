VIDEO| Con Ryanair 14 rotte in inverno 21 in estate e promozioni per celebrare la crescita dell’80% dell' aeroporto d' Abruzzo

Ilpescara.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una stagione invernale fatta di 14 rotte (8 nuove) e un’estate 2026 con due rotte in più per un totale di 21 e una delle due è il ripristino della rotta, anche nella stagione calda e dunque per tutto l’anno, per Milano-Bergamo.Queste le novità Ryanair che arrivano dall’aeroporto d’Abruzzo nel. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

