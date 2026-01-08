E dopo aver dato a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio?
Nel passo evangelico, si invita a distinguere tra ciò che appartiene al potere temporale e a quello spirituale. Tuttavia, questa separazione può sollevare domande sulla reale natura delle autorità terrene e divine. Se il potere di Cesare si espande oltre i limiti, come può il suo rappresentante, la Guardia svizzera, mantenere la propria funzione senza sovrapporsi a dimensioni divine o militari?
“Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”. E fin qui tutto torna, mio Signore. Ma se Cesare pretende per sé ciò che sembrerebbe di Dio, potrà mai, il Suo Rappresentante, fornire di missili angelici o strategici la Guardia svizzera?. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: La bestemmia e la "punizione di Dio" all'89' di quel Como-Juve
Leggi anche: Loredana Bertè: «Dio è un grande assenteista, ma spero di ritrovare mia sorella quando arriverà quel giorno. Se un’artista ha talento, perché non dovrebbe puntare anche sulla bellezza?»
Sulle colline di Cesare Pavese: Pino Torinese presenta il libro “L’altra collina”; Insegue un pusher e precipita. Comandante della locale ferito riesce a bloccare lo spacciatore; Crans-Montana: la 16enne Chiara Costanzo, aronese, dispersa dopo il rogo; L’Abruzzo ha dato il benvenuto al 2026 in diretta su.
E dopo aver dato a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio? - “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”. ilfoglio.it
Cesare Bocci, l'ictus e il tumore della moglie, il rapporto complesso con il padre: «Il mio tradimento più grande? Verso un amico» - Cesare Bocci torna in prima serata nei panni di Alessandro, il mental coach protagonista de L’altro ispettore, la nuova docu- msn.com
La nascita di Gesù - Lettura della Bibbia
Vi dico la verità: dopo aver pianto davanti alle mamme e ai papà abbracciati alle bare dei loro figli, trovo inaccettabile che ‘i due titolari ’ NON siano stati arrestati. Non perché ciò avrebbe asciugato qualche lacrima disperata ma per un minimo di giustizia anc x.com
Dopo aver sistemato di nuovo la casa, e tolto le decorazioni natalizie, Nikki e Lisa perlustrano tutto per capire cosa è cambiato, e dove posizionarsi. Ben presto arriverà un nuovo pezzo d'arredamento pensato proprio per loro - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.