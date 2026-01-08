E dopo aver dato a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio?

Nel passo evangelico, si invita a distinguere tra ciò che appartiene al potere temporale e a quello spirituale. Tuttavia, questa separazione può sollevare domande sulla reale natura delle autorità terrene e divine. Se il potere di Cesare si espande oltre i limiti, come può il suo rappresentante, la Guardia svizzera, mantenere la propria funzione senza sovrapporsi a dimensioni divine o militari?

“Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”. E fin qui tutto torna, mio Signore. Ma se Cesare pretende per sé ciò che sembrerebbe di Dio, potrà mai, il Suo Rappresentante, fornire di missili angelici o strategici la Guardia svizzera?. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

