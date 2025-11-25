Loredana Bertè | Dio è un grande assenteista ma spero di ritrovare mia sorella quando arriverà quel giorno Se un’artista ha talento perché non dovrebbe puntare anche sulla bellezza?

Vanityfair.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquant’anni di carriera celebrati con un album di ricordi fotografici. Loredana Bertè è ancora, e da sempre, la rockstar più ribelle e qui si racconta fra progetti, amori e legami speciali, come quello con Ornella Vanoni a cui dedica oggi un ricordo: «Quanto ci mancherai, amica mia. Una donna affascinante, intelligente, colta e autoironica. Un’artista immensa. senza fine». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

loredana bert232 dio 232 un grande assenteista ma spero di ritrovare mia sorella quando arriver224 quel giorno se un8217artista ha talento perch233 non dovrebbe puntare anche sulla bellezza

© Vanityfair.it - Loredana Bertè: «Dio è un grande assenteista, ma spero di ritrovare mia sorella quando arriverà quel giorno. Se un’artista ha talento, perché non dovrebbe puntare anche sulla bellezza?»

Altre letture consigliate

Loredana Lecciso: «Con Al Bano non c'&#232; stato tempo per conoscerci, dopo due mesi ero incinta. Ci unisce la fede in Dio, preghiamo insieme» - Al settimanale DiPiù Loredana Lecciso racconta la sua fede verso Dio. Segnala quotidianodipuglia.it

Loredana Lecciso: «Con Al Bano non c'&#232; stato tempo per conoscersi, dopo due mesi ero incinta. Oltre all'amore ci unisce la fede per Dio» - Al settimanale DiPiù Loredana Lecciso racconta la sua fede verso Dio. ilmessaggero.it scrive

Loredana Lecciso: “Incinta dopo due mesi con Al Bano, non ci fu tempo per conoscerci. Oggi uniti dalla fede in Dio” - Loredana Lecciso, da sempre al centro dell’attenzione per la sua lunga storia d’amore con Al Bano, condivide in un'intervista una riflessione intima sulla sua fede e sul legame che la unisce al ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Loredana Bert232 Dio 232