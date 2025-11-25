Loredana Bertè | Dio è un grande assenteista ma spero di ritrovare mia sorella quando arriverà quel giorno Se un’artista ha talento perché non dovrebbe puntare anche sulla bellezza?
Cinquant’anni di carriera celebrati con un album di ricordi fotografici. Loredana Bertè è ancora, e da sempre, la rockstar più ribelle e qui si racconta fra progetti, amori e legami speciali, come quello con Ornella Vanoni a cui dedica oggi un ricordo: «Quanto ci mancherai, amica mia. Una donna affascinante, intelligente, colta e autoironica. Un’artista immensa. senza fine». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
