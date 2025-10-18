La bestemmia e la punizione di Dio all' 89' di quel Como-Juve

18 ott 2025

12 ottobre '75, seconda giornata di campionato, la Signora gioca al Sinigaglia: a pochi secondi dalla fine l'arbitro Menegali assegna ai bianconeri una punizione per un'espressione blasfema di Claudio Correnti. Calcia Causio e una deviazione di Fontolan manda in rete il pallone del 2-2. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

