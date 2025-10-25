Sarà Nicola Savino il prossimo conduttore del DopoFestival, che subentra così ad Alessandro Cattelan. Ad annunciare la sua conduzione è stato direttamente il Direttore Artistico del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti. Questo lo possiamo ufficializzare: il DopoFestival lo farà Nicola Savino ha dichiarato al Festival dello Spettacolo, in corso a Milano. Conti, dunque, si affida a Savino. Già chiamato a Tale e Quale Show in veste di quarto giudice della puntata di ieri, a gennaio gli consegnerà anche le chiavi di Tali e Quali, spin-off dedicato a persone comuni, così da poter lavorare a pieno regime all’organizzazione del 76° Festival, in programma a fine febbraio 2026 (dal 24 al 28). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Nicola Savino al DopoFestival