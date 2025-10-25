Nicola Savino al DopoFestival
Sarà Nicola Savino il prossimo conduttore del DopoFestival, che subentra così ad Alessandro Cattelan. Ad annunciare la sua conduzione è stato direttamente il Direttore Artistico del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti. Questo lo possiamo ufficializzare: il DopoFestival lo farà Nicola Savino ha dichiarato al Festival dello Spettacolo, in corso a Milano. Conti, dunque, si affida a Savino. Già chiamato a Tale e Quale Show in veste di quarto giudice della puntata di ieri, a gennaio gli consegnerà anche le chiavi di Tali e Quali, spin-off dedicato a persone comuni, così da poter lavorare a pieno regime all’organizzazione del 76° Festival, in programma a fine febbraio 2026 (dal 24 al 28). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sanremo, Carlo Conti: «Nicola Savino condurrà il Dopofestival e quattro speciali di Tale e Quale Show» - facebook.com Vai su Facebook
Tale e Quale Show: Nicola Savino giudice. Le assegnazioni della quinta puntata - X Vai su X
Sanremo, Carlo Conti: «Nicola Savino condurrà il Dopofestival e quattro speciali di Tale e Quale Show a gennaio» - Con una frase secca ma attesissima, Carlo Conti ha sciolto uno dei nodi più chiacchierati in vista del prossimo Festival ... Si legge su msn.com
Carlo Conti annuncia il conduttore del Dopofestival: “Sarà Nicola Savino” - Sarà Nicola Savino a prendere il posto di Alessandro Cattelan alla condizione del Dopofestival di Sanremo 2026 ... fanpage.it scrive
Sanremo, Carlo Conti svela il conduttore del Dopofestival: "Sarà Nicola Savino. De Martino mio erede? Ci arriverà" - "Più di 26 cantanti in gara, per ora ho 40 canzoni buone. Segnala affaritaliani.it