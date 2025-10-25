Sanremo 2026 Dopofestival a Nicola Savino

Milano, 25 ottobre 2025 - Nicola Savino condurrà il Dopofestival di Sanremo 2026. A investire ufficialmente il conduttore è stato l’attuale padrone di casa del Festival, Carlo Conti. Che dal palco del Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, durante una conversazione con il direttore di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ Aldo Vitali ha annunciato: "Il Dopofestival lo farà Nicola Savino, che a gennaio presenterà anche quattro puntate speciali di Tali e Quali". Italian host Nicola Savino poses during a photocall at the 70th Sanremo Italian Song Festival 2020, Sanremo, Italy, 04 February 2020. The festival runs from 04 to 08 February. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanremo 2026, Dopofestival a Nicola Savino

