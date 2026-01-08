Donna uccisa durante un blitz anti-immigrazione a Minneapolis Trump | Ha sparato per autodifesa

Durante un'operazione federale a Minneapolis, un agente delle forze dell'immigrazione ha sparato, provocando la morte di una donna. Secondo Trump, l’intervento sarebbe avvenuto in autodifesa. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle operazioni di polizia in contesti sensibili e sulla sicurezza delle persone coinvolte. Seguiranno aggiornamenti per approfondire i dettagli dell’incidente e le reazioni delle autorità.

La sparatoria durante l'operazione federale. Un agente delle forze federali per l'immigrazione ha sparato e ucciso una donna nel corso di un blitz a Minneapolis. La vittima era la moglie di un attivista locale ed è stata colpita a morte mentre si trovava alla guida della propria auto in un'area interessata da un'operazione dell' Immigration and Customs Enforcement (Ice). Secondo la versione fornita dall'amministrazione federale, l'agente avrebbe aperto il fuoco per legittima difesa. Una spiegazione sostenuta anche da Donald Trump, che ha parlato di un'azione necessaria per proteggere la vita degli agenti coinvolti.

