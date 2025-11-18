Donna accoltellata a Roma | Aggredita dal mio compagno

Articolo in aggiornamento Choc a Roma. Una donna è stata soccorsa con una ferita d'arma da taglio al torace sul Grande raccordo anulare. Il fatto è accaduto intorno alle 10 tra gli svincoli Cassia e Flaminia. La donna, una cittadina peruviana di 37 anni, avrebbe riferito alla polizia di essere stata accoltellata dal compagno, proprietario dell'auto. E' stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

